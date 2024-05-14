Гуди: «Дружба с «Броуками» подошла к концу. Стоило вас обыграть – мы сразу стали командой уродов. Мы обыграли вас, потому что мы сильные»

Гуди заявил, что дружба между GOATS и «БроукБойз» подошла к концу.

«На этом наша дружба с «Броуками» подошла к концу. Стоило нам их обыграть, мы сразу оказались командой уродов, самой плохой командой в мире по мнению Егорова и Райзена, командой, которая абсолютно случайно обыграла «БроукБойз».

Они готовы обвинять кого угодно – Рыжего, судью, Укола, форму. Мы вас обыграли, потому что мы сильные, мы готовились. Классно, когда появляются команды, которые готовы составить конкуренцию.

Что касается логотипов на форме: мы с Колей Осиповым решили, что впредь я буду согласовывать все новые логотипы на нашей форме. Логотипа криптовалюты на следующей игре уже не будет», – заявил президент GOATS.