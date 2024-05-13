Дмитрий Егоров: «Невероятным образом Табриз избежал суперсерьезных повреждений»

Теги травмы Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Табриз Мирзоалиев Медиафутбол

Травма Табриза Мирзоалиева, вероятно, оказалась несерьезной.

Об этом рассказал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

«Невероятным образом Табриз избежал суперсерьезных повреждений, судя по МРТ», – отметил Егоров.

Полузащитник «Броуков» получил повреждение колена в матче 4-го тура Winline МФЛ с GOATS (1:2) после грубого нарушения Романа Романова.

Он покинул поле на носилках, со стадиона его увезли на скорой. 

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