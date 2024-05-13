Травма Табриза Мирзоалиева, вероятно, оказалась несерьезной.

Об этом рассказал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

«Невероятным образом Табриз избежал суперсерьезных повреждений, судя по МРТ», – отметил Егоров.

Полузащитник «Броуков» получил повреждение колена в матче 4-го тура Winline МФЛ с GOATS (1:2) после грубого нарушения Романа Романова.

Он покинул поле на носилках, со стадиона его увезли на скорой.

Lotus в форме советской армии и ужасная травма Табриза. Главное в четвертом туре Медиалиги