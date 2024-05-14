«БроукБойз» требуют присвоить GOATS техническое поражение из-за титульного спонсора «Козлов»

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига GOATS БроукБойз правила Медиафутбол

«БроукБойз» просят КДК принять меры по отношению к GOATS.

«Фактически этого матча не было, потому что люди в этой форме на матч выходить не должны были. Мне нужно понимание, что есть какая-то ответственность. Та же ситуация с GOATS была и год назад, когда говорили, что это последнее предупреждение.

Произошло это и сейчас. Я так понимаю, что лиге об этом ничего не сказали. Сейчас я не вижу никакого другого выхода, кроме как технического поражения для GOATS и условной дисквалификации команды.

А, может, вообще дисквалификации команды. Потому что нарушено главное правило, по которому мы все живем», – заявил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Речь идет о титульном партнере GOATS, запрещенном на территории РФ. Егоров назвал спонсора «Козлов» «финансовой пирамидой, совмещенной с криптобиржей и казино».

GOATS обыграли «БроукБойз» (2:1) в 4-м туре пятого сезона Winline Медиалиги.

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