Глава Медиалиги о матче со сборной России: «Жаль, что шоу может не состояться из-за денег. Такая игра – отвлечение от геополитических сложностей, от массы негатива»

Теги Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Чемпионат.com Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Осипов отреагировал на высказывания о матче сборных России и Медиалиги.

– Митрофанов заявил, что у Медиалиги не хватит денег для организации матча со сборной России.

– Жаль, что шоу может не состояться из-за денег. Мы сейчас находимся в такой ситуации, где любой праздник для болельщика – это отдушина. Это отвлечение внимания от геополитических сложностей, от внутриполитических сложностей, от массы негатива, которые мы ощущаем не только на границах нашей страны, но и внутри нашего социума.

Мне кажется, что праздник футбола, который дарит Медиалига, был бы гораздо ярче, если бы этот праздник был со сборной России. С той командой, которая этим развлечением сейчас только и занимается. Сборная России не может похвастаться ничем другим, кроме того как радовать болельщиков. Жаль, что праздник может быть омрачен.

Мы как Медиалига сочли правильным поддержать детские инициативы в конкурсе массового футбола от РФС. Для меня гораздо ценнее отправить всевозможные свободные средства от лиги на поддержку детского футбола, чем на матч со сборной России. Это если мы говорим о каких-то деньгах, чтобы матч сборной России и Медиалиги состоялся. Жаль болельщиков, для которых и мы, и РФС делаем одно общее дело.

– Будете ли дальше пытаться осуществить матч?

– Поживем – увидим. Мы всегда открыты к тому, чтобы делать футбол популярнее, зрителей счастливее, а граждан нашей страны – более жизнерадостными. Мы всегда за, – сказал президент Winline МФЛ.

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2 комментария
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То к Спартаку пытались присосаться, но Абаскаль помешал негодяй, теперь пытаются присосаться к ситуации в стране, геополитике и говорить за всех граждан
Омерзительный оппортунизм Осипова. Думает о стране он, ну конечно, верим
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