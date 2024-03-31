Кортава о матче сборных России и Медиалиги: «Хочется сыграть против национальной сборной. Кажется, что это как будто бы рядом, но чего-то не хватает»

Теги Евгений Калешин Сборная России по футболу Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кортава 2Drots Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Дмитрий Кортава высказался о потенциальном матче сборных России и Медиалиги.

«Огромное спасибо Калешину и всему его тренерскому штабу, ребятам. В следующий раз мы доработаем со стороны Медиалиги, чтобы ребята поехали на сборы. Да, их обыграли плюс-минус в одну калитку, хотя это был хороший матч. Но люди-то не знают, что ребят МФЛ мы выдернули из отпуска.

Как делает Кузнецов в «2Drots»: перед большими матчами он увозит команду на сборы на 7-10 дней ради одной игры. Так было с ЦСКА, так было с «Динамо». И мы видим результат, который они показывают. В следующий раз для Медиалиги мы сделаем то же самое.

Считаю, что сборная – это хороший кейс. И само противостояние «профики» против «медийных» – оно крутое, потому что в футболе вообще очень мало противостояний. Конечно хочется сыграть против национальной сборной России. Кажется, что это как будто бы рядом, но чего-то не хватает», – рассказал спортивный директор Winline Медиалиги.

1 декабря 2023-го года прошел матч между сборными ФНЛ и Медиалиги. Матч закончился победой сборной ФНЛ 4:0 в основное время. 

Сборную ФНЛ возглавлял главный тренер «Алании» Евгений Калешин.

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5 комментариев
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Шарик, бобик и барбос против Головина, Миранчуков и тд? Совсем опускают настоящую сборную. Таджиков с молодёжкой Египта мало. Или эти, с собачьими кличками, с женской футбольной сборной хотят сыграть? Самое оно.
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Вы издеваетесь? Если серьезно, то больше не о чем говорить на эту тему. То есть вызвать профессиональных футболистов из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть... С кем вы сказали? Со сборной Медиалиги?(с) Карпин всё чётко объяснил.
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Чего-то не хватает? Не хватает ещё сборной с любителями играть
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кортава картавит интересно?
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