Кортава о матче сборных России и Медиалиги: «Хочется сыграть против национальной сборной. Кажется, что это как будто бы рядом, но чего-то не хватает»

Дмитрий Кортава высказался о потенциальном матче сборных России и Медиалиги.

«Огромное спасибо Калешину и всему его тренерскому штабу, ребятам. В следующий раз мы доработаем со стороны Медиалиги, чтобы ребята поехали на сборы. Да, их обыграли плюс-минус в одну калитку, хотя это был хороший матч. Но люди-то не знают, что ребят МФЛ мы выдернули из отпуска.

Как делает в «2Drots»: перед большими матчами он увозит команду на сборы на 7-10 дней ради одной игры. Так было с ЦСКА, так было с «Динамо». И мы видим результат, который они показывают. В следующий раз для Медиалиги мы сделаем то же самое.

Считаю, что сборная – это хороший кейс. И само противостояние «профики» против «медийных» – оно крутое, потому что в футболе вообще очень мало противостояний. Конечно хочется сыграть против национальной сборной России. Кажется, что это как будто бы рядом, но чего-то не хватает», – рассказал спортивный директор .

1 декабря 2023-го года прошел матч между сборными ФНЛ и Медиалиги. Матч закончился победой сборной ФНЛ 4:0 в основное время.

Сборную ФНЛ возглавлял главный тренер «Алании» Евгений Калешин.