Кабаев, Клюкин и Дасаев получили статус, Рахмани и Каджая – нет

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Winline Медиалига выпустила пятый ролик о заседании контентного комитета.

На заседании обсуждались медийные статусы футболистов шести команд:

«Чисто Питер»: Евгений Кабаев получил статус;

FC Bus: Арсений Капитанов получил статус, Георгий Каджая – нет;

GOATS: Вадим Цай и Укол сохранили статус;

СКА: Комис не сохранил статус;

«Эгриси»: Николай Дасаев, Алексей Клюкин и Всеволод Антонов получили статус;

«Титан»: Александр Шепляков получил статус, Адель Рахмани – нет.

 

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