Кабаев, Клюкин и Дасаев получили статус, Рахмани и Каджая – нет
Winline Медиалига выпустила пятый ролик о заседании контентного комитета.
На заседании обсуждались медийные статусы футболистов шести команд:
«Чисто Питер»: Евгений Кабаев получил статус;
FC Bus: Арсений Капитанов получил статус, Георгий Каджая – нет;
GOATS: Вадим Цай и Укол сохранили статус;
СКА: Комис не сохранил статус;
«Эгриси»: Николай Дасаев, Алексей Клюкин и Всеволод Антонов получили статус;
«Титан»: Александр Шепляков получил статус, Адель Рахмани – нет.