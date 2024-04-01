«Амкал» сыграет с «Чисто Питер» на «Петровском», 2Drots – с ФК «10» в Минске. Расписание 1-го тура пятого сезона Winline Медиалиги

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Стало известно расписание первого тура МФЛ-5.

19 апреля

«Чисто Питер» – «Амкал» – 18:00 – Санкт-Петербург, стадион «Петровский»

20 апреля

ФК «Матч ТВ» – GOATS – 12:00 – Москва, малое поле стадиона «Москвич»

2Drots – ФК «10» – 15:00 – Минск, стадион минского «Динамо»

DMedia – «Народная Команда» – 18:00 – Минск, стадион минского «Динамо»

Fight Nights – Rocket Team/ЛФК «Рома» – 21:00 – Москва, большое поле стадиона «Москвич»

21 апреля

FC Bus – ФК «Деньги» – 14:00 – Москва, малое поле стадиона «Москвич»

«БроукБойз» – «Эгриси» – 17:00 – Москва, малое поле стадиона «Москвич»

«Родина Медиа» – «Титан» – 21:00 – Москва, большое поле стадиона «Москвич»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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