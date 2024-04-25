«Титан» и DMedia смогут выпустить 12-го игрока во 2-м туре Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала челленджи перед 2-м туром.
Команды соревновались в боулинге.
В группе А победил «Титан», в группе B сильнейшим стал Lotus, в группе C победил DMedia, в группе D – «Кони».
Победители смогут выпустить в 2-м туре 12-го игрока на три минуты.
Также они гарантировали себе участие в суперчеллендже, который состоится после группового этапа, где победители восьми челленджей разыграют очко в турнирную таблицу для своей команды.