«Титан» и DMedia смогут выпустить 12-го игрока во 2-м туре Медиалиги

Winline Медиалига опубликовала челленджи перед 2-м туром.

Команды соревновались в боулинге.

В группе А победил «Титан», в группе B сильнейшим стал Lotus, в группе C победил DMedia, в группе D – «Кони».

Победители смогут выпустить в 2-м туре 12-го игрока на три минуты.

Также они гарантировали себе участие в суперчеллендже, который состоится после группового этапа, где победители восьми челленджей разыграют очко в турнирную таблицу для своей команды.