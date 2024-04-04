Гаучо продлил контракт с 2Drots

Гаучо подписал новый контракт с 2Drots.

О продлении соглашения с 24-летним нападающим сообщил президент «дротов» Жека.

«Только утром прошел слух, что Гаучо может перейти в Rocket Team, как уже вечером все слухи были развеяны. Ключик подписал контракт с 2Drots.

Time for Africa 🥁», – написал Жека.

присоединился к 2D осенью 2022 года, перебравшись из Reality.

С «самураями» он выиграл второй сезон , МКС и сыграл в Кубке России, где забил два гола.

Фото: телеграм-канал Жеки