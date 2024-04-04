Гаучо продлил контракт с 2Drots
Гаучо подписал новый контракт с 2Drots.
О продлении соглашения с 24-летним нападающим сообщил президент «дротов» Жека.
«Только утром прошел слух, что Гаучо может перейти в Rocket Team, как уже вечером все слухи были развеяны. Ключик подписал контракт с 2Drots.
Time for Africa 🥁», – написал Жека.
Гаучо присоединился к 2D осенью 2022 года, перебравшись из Reality.
С «самураями» он выиграл второй сезон Winline Медиалиги, МКС и сыграл в Кубке России, где забил два гола.
Фото: телеграм-канал Жеки