Гаучо продлил контракт с 2Drots

Теги 2Drots Winline Медиалига Гаучо «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Гаучо подписал новый контракт с 2Drots.

О продлении соглашения с 24-летним нападающим сообщил президент «дротов» Жека.

«Только утром прошел слух, что Гаучо может перейти в Rocket Team, как уже вечером все слухи были развеяны. Ключик подписал контракт с 2Drots. 

Time for Africa 🥁», – написал Жека.

Гаучо присоединился к 2D осенью 2022 года, перебравшись из Reality.

С «самураями» он выиграл второй сезон Winline Медиалиги, МКС и сыграл в Кубке России, где забил два гола.

Фото: телеграм-канал Жеки

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