Жека о матче с ФК «10»: «Он суперпринципиальный для обеих команд. Особенно с учетом трансферной политики президентов «Десятки»
Жека высказался о принципиальности матча с «Десяткой».
– Началась Медиалига, и уже в первом туре встреча с ФК «10»...
– Это уже привычная история.
– Прошлый матч с «Десяткой» закончился потасовкой, но вроде все замялось. Сейчас этот матч является принципиальным?
– 100%. Ничто не забыто с прошлого сезона. Конечно, жесты Дорохова помнят наши болельщики и мы. Я думаю, они прекрасно помнят, как мы отпраздновали нашу победу.
Это суперпринципиальный матч для обеих команд. Особенно с учетом трансферной политики, которые ведут президенты «Десятки». Почему-то им важно забирать людей отсюда. Нам это не очень нравится.
– Бала и Шера – это большая потеря для 2Drots?
– Их не то чтобы удалось спокойно заменить. Но я считаю, что любого футболиста можно заменить. Есть классные ребята, и нам это удалось сделать.
Ребята, безусловно, молодые и талантливые. И для нас это не очень большая потеря, но все-таки потеря, потому что в них есть потенциал, – рассказал президент 2Drots корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
Сегодня ФК «10» обыграл 2Drots в 1-м туре пятого сезона Winline Медиалиги (3:0). Команда Азамата Мусагалиева впервые одержала победу над «самураями».