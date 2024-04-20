Жека о матче с ФК «10»: «Он суперпринципиальный для обеих команд. Особенно с учетом трансферной политики президентов «Десятки»

Теги 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Жека 2Drots» Евгений Бабенко «Бала» Александр Балашов Андрей Шерешков Медиафутбол

Жека высказался о принципиальности матча с «Десяткой».

– Началась Медиалига, и уже в первом туре встреча с ФК «10»...

– Это уже привычная история.

– Прошлый матч с «Десяткой» закончился потасовкой, но вроде все замялось. Сейчас этот матч является принципиальным?

– 100%. Ничто не забыто с прошлого сезона. Конечно, жесты Дорохова помнят наши болельщики и мы. Я думаю, они прекрасно помнят, как мы отпраздновали нашу победу.

Это суперпринципиальный матч для обеих команд. Особенно с учетом трансферной политики, которые ведут президенты «Десятки». Почему-то им важно забирать людей отсюда. Нам это не очень нравится.

– Бала и Шера – это большая потеря для 2Drots?

– Их не то чтобы удалось спокойно заменить. Но я считаю, что любого футболиста можно заменить. Есть классные ребята, и нам это удалось сделать.

Ребята, безусловно, молодые и талантливые. И для нас это не очень большая потеря, но все-таки потеря, потому что в них есть потенциал, – рассказал президент 2Drots корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Сегодня ФК «10» обыграл 2Drots в 1-м туре пятого сезона Winline Медиалиги (3:0). Команда Азамата Мусагалиева впервые одержала победу над «самураями».

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