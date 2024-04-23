Жека о стадионе мечты для 2Drots: «Если говорим про Россию, то мне сильно импонирует стадион «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Cтадион Краснодар 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Жека рассказал, на каком стадионе хотел бы, чтобы сыграл 2Drots.

– Какой у тебя стадион мечты? Может «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж»?

– Давай за пределы России пока не будем загадывать. Нужно хотя бы один международный матч сыграть для того, чтобы я мог об этом серьезно думать.

Если мы говорим про Россию, то мне очень сильно импонирует стадион «Краснодара». Команда, которую Галицкий сделал. Там посещаемость бешеная. Мы играли там на маленьком стадионе, и у меня мечта сыграть на большом, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

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