Жека 2Drots: «Я согласен со своим вторым местом в топ-30 важных людей в истории медиафутбола. Но Герман побоялся главного шага – вступить в МФЛ-1»

Теги Амкал Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Николай Осипов Медиафутбол

Жека 2Drots высказался о топ-30 важных людей медиафутбола по версии Sports.

– Sports выкатил топ-30 самых важных людей медиафутбола. Ты согласен со своим вторым местом?

– В принципе, да. Я на «Вписке» говорил, что Герман вывел медиафутбол на другой уровень. Но хотя он отказался и побоялся самого главного шага – вступить в Медиалигу. Сделал ставку на выездные матчи.

Мы более смелыми были в этом плане. Но в этом рейтинге я согласен, пусть Герман будет первым.

– А если составлять рейтинг МФЛ? Будете повыше?

– Наверное, да. Но там и Коля Осипов может быть выше, – сказал президент 2D.

30 важнейших людей в истории медиафутбола

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