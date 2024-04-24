45-летний Тимощук пробежал 11 492 метра в матче Медиалиги. Кортава написал: «Уровень ЛЧ»

Анатолий Тимощук демонстрирует статистику уровня Лиги чемпионов в Медиалиге.

45-летний тренер « » сыграл за « » в матче 1-го тура Winline МФЛ против « » (1:1, 2:3Б).

Полузащитник отыграл матч полностью, без замен. Суммарно он провел на поле 115 минут.

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава написал, что пробежал 11 492 метра. «Уровень ЛЧ», – отметил Кортава.