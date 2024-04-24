45-летний Тимощук пробежал 11 492 метра в матче Медиалиги. Кортава написал: «Уровень ЛЧ»

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Дмитрий Кортава Амкал Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Анатолий Тимощук демонстрирует статистику уровня Лиги чемпионов в Медиалиге.

45-летний тренер «Зенита» сыграл за «Чисто Питер» в матче 1-го тура Winline МФЛ против «Амкала» (1:1, 2:3Б).

Полузащитник отыграл матч полностью, без замен. Суммарно он провел на поле 115 минут.

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава написал, что Тимощук пробежал 11 492 метра. «Уровень ЛЧ», – отметил Кортава.

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14 комментариев
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Ну и в чем прикол, когда непубличный професиональный футболист возит всех в медийном футболе? В чем тогда его медийность, если блогеры больше в него не играют, а играют ноунеймы из ФНЛ и второй лиги и ветераны.
+45
-4
+41
Ответ Инсаф Галиуллинн
Будто блогеры в него шикарно играли
Ну это хотя бы весело, когда челы, которых многие знают как блогеров выходят погонять в реальный футбол. Понимаю, если бы за кого-то вышел бы пузатый Радимов с похмелья. Но какой смысл смотреть медиафутбол сейчас, когда там играют ноунеймы и унылые ветераны, я не понимаю.
+21
0
+21
Ответ Денис Ширинов
Кто такой Кортавый?
Ленин В.И.
+4
0
+4
Ответ Рома Политов
Ну и в чем прикол, когда непубличный професиональный футболист возит всех в медийном футболе? В чем тогда его медийность, если блогеры больше в него не играют, а играют ноунеймы из ФНЛ и второй лиги и ветераны.
Будто блогеры в него шикарно играли
+4
-2
+2
Кто такой Кортавый?
+3
-2
+1
А я недавно в возрасте 30 лет поднял микроволновку и дернул спину так люто, что пришлось к мануальщику ходить
+1
0
+1
Ответ Денис Ширинов
Кто такой Кортавый?
Кортавый это почти наверняка сын Кортавы, но не факт
+2
-1
+1
11 км это очень серьезно, наш двухсердечный Пруцев помню примерно столько пробежал, только ему почти в 2 раза меньше)
+1
-1
0
Наградить.. срочно!
0
0
0
Анатолий "сердце пламенный мотор" Тимощук! 💪
Вендела можно смело отпускать...замена готова!
0
0
0
Ответ Рома Политов
Ну это хотя бы весело, когда челы, которых многие знают как блогеров выходят погонять в реальный футбол. Понимаю, если бы за кого-то вышел бы пузатый Радимов с похмелья. Но какой смысл смотреть медиафутбол сейчас, когда там играют ноунеймы и унылые ветераны, я не понимаю.
Частично могу согласиться, мне тоже первое время было интересно смотреть на блогерские баталии в медиалиге, но в нашей стране тренды вымирают увы довольно быстро, вот и медиалигу постигла эта же участь.
0
0
0
Ответ Рома Политов
Ну и в чем прикол, когда непубличный професиональный футболист возит всех в медийном футболе? В чем тогда его медийность, если блогеры больше в него не играют, а играют ноунеймы из ФНЛ и второй лиги и ветераны.
Согласен. Например, тот же Зириков недавно играл во 2-й лиге за Текстильщик, но предпочел ей медиафутбол.
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Ответ sp.msk.86
11 км это очень серьезно, наш двухсердечный Пруцев помню примерно столько пробежал, только ему почти в 2 раза меньше)
Не верь, не бойся, не проси
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