45-летний Тимощук пробежал 11 492 метра в матче Медиалиги. Кортава написал: «Уровень ЛЧ»
Анатолий Тимощук демонстрирует статистику уровня Лиги чемпионов в Медиалиге.
45-летний тренер «Зенита» сыграл за «Чисто Питер» в матче 1-го тура Winline МФЛ против «Амкала» (1:1, 2:3Б).
Полузащитник отыграл матч полностью, без замен. Суммарно он провел на поле 115 минут.
Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава написал, что Тимощук пробежал 11 492 метра. «Уровень ЛЧ», – отметил Кортава.
Вендела можно смело отпускать...замена готова!