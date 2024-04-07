Жирков о Медиалиге: «Очень хороший уровень. Тяжело играть против таких организованных команд»

Теги Зенит Юрий Жирков Владислав Радимов премьер-лига Россия Евгений Луценко Константин Головской Давид Юрченко Владислав Игнатьев Winline Медиалига Чисто Питер Чисто Питер (хоккей) БАМOVETS Медиафутбол

Юрий Жирков высказался об уровне футбола в Медиалиге.

Жирков сыграл за БAMOVETS в стыковых матчах нового сезона Winline Медиалиги. Его команда проиграла «Тандему» (0:4) и не прошла в пятый сезон МФЛ.

– Интересно ли вам дальше соприкасаться с Медиалигой? Быть внутри какой-то команды?

– Я играю в медиахоккее. Мне понравилась атмосфера. Принял предложение сыграть в переходных играх.

– В медиахоккее вы играете за «Чисто Питер». Интересно ли вам сыграть за футбольный «ЧП»?

– Не знаю. Сыграл за БAMOVETS – не вышли. Может, в следующем сезоне.

Очень хороший уровень. Очень тяжело играть сходу против таких организованных команд, которые 2-3 года играют уже.

– Под руководством Радимова хотели бы поиграть?

– Пока меня не зовут, играю в хоккей за Питер, – рассказал экс-защитник «Зенита».

В составе БAMOVETS также сыграли Владислав Игнатьев, Евгений Луценко, Давид Юрченко и Константин Головской.

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