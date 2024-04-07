Жирков о Медиалиге: «Очень хороший уровень. Тяжело играть против таких организованных команд»
Юрий Жирков высказался об уровне футбола в Медиалиге.
Жирков сыграл за БAMOVETS в стыковых матчах нового сезона Winline Медиалиги. Его команда проиграла «Тандему» (0:4) и не прошла в пятый сезон МФЛ.
– Интересно ли вам дальше соприкасаться с Медиалигой? Быть внутри какой-то команды?
– Я играю в медиахоккее. Мне понравилась атмосфера. Принял предложение сыграть в переходных играх.
– В медиахоккее вы играете за «Чисто Питер». Интересно ли вам сыграть за футбольный «ЧП»?
– Не знаю. Сыграл за БAMOVETS – не вышли. Может, в следующем сезоне.
Очень хороший уровень. Очень тяжело играть сходу против таких организованных команд, которые 2-3 года играют уже.
– Под руководством Радимова хотели бы поиграть?
– Пока меня не зовут, играю в хоккей за Питер, – рассказал экс-защитник «Зенита».
В составе БAMOVETS также сыграли Владислав Игнатьев, Евгений Луценко, Давид Юрченко и Константин Головской.