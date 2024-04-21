Фикус заявил, что «Амкал» заслужил компенсацию 150 тысяч «на «Терафлю» и баню» после снежного матча в Питере. Кортава ответил, что в таких условиях играют в ЛЧ и РПЛ

Фикус считает, что «Амкал» заслужил компенсацию за игру на снегу.

« » и « » сыграли на заснеженном поле в Санкт-Петербурге в матче открытия пятого сезона МФЛ.

«Есть четкое понимание, почему матч нельзя было перенести на другой день или, например, в Москву. Это большие денежные риски для лиги. Финансовые потери стояли выше возможной болезни игроков и качества футбола. Почему нельзя было посмотреть погоду заранее, тоже понятно: утверждение стадиона, графиков и прочего проходит сильно заранее, чем появляется полноценный прогноз. Все это команда приняла и смирилась с теми условиями, которые были.

Но! Насколько я понял, в каждом туре «лучшей команде» дают 300 тысяч. Было бы справедливо дать нашим ребятам хотя бы 150 тысяч как компенсацию, которая пошла бы на «Терафлю» для заболевших и на баню, чтобы согреться. Без шуток, я никогда в жизни не видел, чтобы людей так трусило от холода и они не могли успокоиться. Думаю, за все страдания заслужили. Да и шоу дали с интересным матчем, буллитами, танцами, прогревами, перфомансами и, конечно же, фанатами, даже в такую погоду! Ждем ответ лиги и спонсоров», – написал сотрудник «Амкала».

На пост Фикуса ответил технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

«Данька, такие матчи – не уникальные случаи в футболе! Предугадать практически невозможно. Снежные матчи есть везде: и в ЛЧ, и в РПЛ, и в ФНЛ!

Здоровье игроков, перемещение мяча, передвижение игроков – основное в принятии решения о проведении матча.

Футбол тем и прекрасен, что существуют внешние факторы, в отличие от видов спорта в помещении. Это входит в стоимость «билета»!

Травму можно получить и на ровном месте, на идеальном поле при +25, и, кстати, заболеть тоже можно. Такой матч игроков возвращает в детство, во двор, на заснеженную поляну! Этот матч отложится в воспоминаниях у них… Я знаю о чем говорю, сам участвовал в подобном!