Гена Миллер, Бандерас из Comedy и вратарь «Чисто Питер» Кизеев проведут автограф-сессию перед матчем «Зенит» – «Рубин»

Игроки «Чисто Питер» проведут автограф-сессию на «Газпром Арене».

Перед матчем «Зенит» – «Рубин» гости « » получат возможность сфотографироваться и взять автографы у блогера и игрока « » , резидента Comedy Club Антона «Бандераса» Иванова и вратаря, чемпиона России в составе «Зенита», .

Начало мероприятия – в 19:00 по московскому времени.

Матч 21-го тура Мир РПЛ « » – «Рубин» пройдет в среду, 24 апреля. Начало игры – в 20:30 по московскому времени.