Гена Миллер, Бандерас из Comedy и вратарь «Чисто Питер» Кизеев проведут автограф-сессию перед матчем «Зенит» – «Рубин»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Михаил Кизеев Winline Медиалига Чисто Питер «Бандерас» Антон Иванов Гена Миллер Медиафутбол

Игроки «Чисто Питер» проведут автограф-сессию на «Газпром Арене».

Перед матчем «Зенит» – «Рубин» гости «Газпром Арены» получат возможность сфотографироваться и взять автографы у блогера и игрока «Чисто Питер» Гены Миллера, резидента Comedy Club Антона «Бандераса» Иванова и вратаря, чемпиона России в составе «Зенита», Михаила Кизеева.

Начало мероприятия – в 19:00 по московскому времени.

Матч 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Рубин» пройдет в среду, 24 апреля. Начало игры – в 20:30 по московскому времени.

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11 комментариев
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Интересно прям посмотреть кому нужны их автографы
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+6
Ответ Инженер Управляющий
Интересно прям посмотреть кому нужны их автографы
как бы там беспорядки не начались, полиция нужна
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Кто эти люди 🙈
+2
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Придется ради этого фанайди оформлять.
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Лучше бы Гену Букина позвали
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Легенды нашего Зенита
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Гена? Он же Лёха
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Гена Букин
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Ответ TaR
Лучше бы Гену Букина позвали
У Гены Букина взял бы автограф. Пока только есть автограф его жены. )
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