Гена Миллер, Бандерас из Comedy и вратарь «Чисто Питер» Кизеев проведут автограф-сессию перед матчем «Зенит» – «Рубин»
Игроки «Чисто Питер» проведут автограф-сессию на «Газпром Арене».
Перед матчем «Зенит» – «Рубин» гости «Газпром Арены» получат возможность сфотографироваться и взять автографы у блогера и игрока «Чисто Питер» Гены Миллера, резидента Comedy Club Антона «Бандераса» Иванова и вратаря, чемпиона России в составе «Зенита», Михаила Кизеева.
Начало мероприятия – в 19:00 по московскому времени.
Матч 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Рубин» пройдет в среду, 24 апреля. Начало игры – в 20:30 по московскому времени.