Круговой посетил матч «Чисто Питер» – «Амкал»: «Я слежу за Медиалигой, у меня много знакомых в обеих командах»

Данил Круговой посетил матч Winline Медиалиги в Санкт-Петербурге.

Сегодня в матче открытия сезона МФЛ встречаются «Чисто Питер» и «Амкал».

«Амкал» и «Чисто Питер» играют в родном городе на «Кировце», это первый матч сезона. Я здесь жил неподалеку, провел детство и знаю все потайные ходы и места.

Я слежу за Медиалигой, у меня много знакомых и в «Чисто Питер», и в «Амкале». Поддерживать буду больше «Чисто Питер», там Вася Запрягаев, Тимощук, Радимов и другие», – сказал защитник «Зенита», который перейдет в ЦСКА по завершении сезона.

Изображение: телеграм-канал Медиалиги

25-летний левый защитник в январе, за полгода до истечения срока контракта с « », договорился о бесплатном переходе в ЦСКА по окончании сезона. После этого клуб из Санкт-Петербурга отправил в команду LEON Второй лиги Б «Зенит-2».