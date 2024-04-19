Круговой посетил матч «Чисто Питер» – «Амкал»: «Я слежу за Медиалигой, у меня много знакомых в обеих командах»

Теги Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Амкал Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Данил Круговой посетил матч Winline Медиалиги в Санкт-Петербурге.

Сегодня в матче открытия сезона МФЛ встречаются «Чисто Питер» и «Амкал».

«Амкал» и «Чисто Питер» играют в родном городе на «Кировце», это первый матч сезона. Я здесь жил неподалеку, провел детство и знаю все потайные ходы и места.

Я слежу за Медиалигой, у меня много знакомых и в «Чисто Питер», и в «Амкале». Поддерживать буду больше «Чисто Питер», там Вася Запрягаев, Тимощук, Радимов и другие», – сказал защитник «Зенита», который перейдет в ЦСКА по завершении сезона.

Изображение: телеграм-канал Медиалиги

25-летний левый защитник в январе, за полгода до истечения срока контракта с «Зенитом», договорился о бесплатном переходе в ЦСКА по окончании сезона. После этого клуб из Санкт-Петербурга отправил Данила в команду LEON Второй лиги Б «Зенит-2».

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11 комментариев
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так это твой уровень
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ищет себе команду после ЦСКА
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Может скоро там и окажется.
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Похож на диджея Грува
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Ответ Антимосковский
кто-то кроме родственников кругового так про него хоть когда-то говорил?)
Если так интересно, покопайся в старых комментах. А то, что болельщики зенита обиделись и начали его поливать, факт)
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