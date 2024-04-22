«Нужно добирать игроков, чтобы играть два турнира параллельно, а мы уже в потолок по бюджету уехали». Райзен о новом МКС

Райзен высказался об участии «БроукБойз» в новом розыгрыше МКС.

– Уже скоро стартует МКС. Он будет пересекаться с МФЛ. Есть ли уже договоренности об участии «Броуков»?

– Я даже боюсь об этом думать. Ну, принимать-то участие, я думаю, мы будем. Но дело в том, что два турнира параллельно, добирать игроков...

Мы уже в потолок уехали по бюджету. А думаю, что нужно еще единичку [миллион], наверное, сверху. Будем думать, – заявил президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.