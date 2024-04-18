Райзен: «Если 2Drots в этом году все проиграют и у них уйдут игроки, то империя не рухнет. То же самое с «Амкалом» и «Броуками»

Райзен заявил, что у 2Drots не будет краха, если они проиграют все в 2024 году.

«Рухнет ли империя 2Drots в этом году? Это бред. Это то же самое, что сказать, что у «Амкала» тоже начинается крах. Они все проиграли, они развалились? С ними стало плохо? Социальные сети на месте, Герман живой, все хорошо. Даже если 2D все проиграют и у них уйдут игроки, то ничего не произойдет.

То же самое и с «Амкалом» ничего не произойдет. С «Броуками» тоже ничего не произойдет такого, что приведет к мега кризису. С командами, у которых уже выстроена структура и есть финансовое наполнение, ничего не произойдет.

Но без соревновательного футбола эти клубы будут неинтересны. Нынешний формат медиафутбола – оптимальный. Если люди скажут, что не нужны профики, скажут играть блогерами – на фоне благотворительного матча, это можно один раз посмотреть, смотреть в долгую – нет.

Люди хотят интригу, люди хотят, чтобы бились на футбольном поле, чтобы никто не знал, кто победит. Мы находимся в золотой эре медиафутбола», – заявил президент «БроукБойз».