Райзен: «Бизнес приносит деньги, футбол – удовольствие»

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Райзен объяснил, почему он не играет в воротах за «БроукБойз».

– Разве Федос сильнее тебя в воротах?

– Сто процентов – нет!

– А зачем вообще «Броуки» ищут вратаря, если есть ты?

– Я занят просто. Если бы не работа президента, я бы с удовольствием встал в ворота. Сложно разорваться.

– Как отложить бизнес и начать играть в футбол?

– Не-не-не. Бизнес приносит деньги, футбол – удовольствие! – заявил президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

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