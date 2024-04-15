Райзен: «Бизнес приносит деньги, футбол – удовольствие»

Райзен объяснил, почему он не играет в воротах за «БроукБойз».

– Разве Федос сильнее тебя в воротах?

– Сто процентов – нет!

– А зачем вообще «Броуки» ищут вратаря, если есть ты?

– Я занят просто. Если бы не работа президента, я бы с удовольствием встал в ворота. Сложно разорваться.

– Как отложить бизнес и начать играть в футбол?

– Не-не-не. Бизнес приносит деньги, футбол – удовольствие! – заявил президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.