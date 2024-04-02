Сибскана хочет провести реванш с Райзеном: «В меня не верят, но это только мотивирует»

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Сибскана хочет реваншироваться за поражение в бою с Райзеном.

Ранее в конце февраля 2024 года Райзен по решению судей победил Сибскану на AMC Fight Nights 123. В первом раунде Сибскана дважды был отправлен в нокдаун.

«Хочу реванш с Райзеном! Я спортсмен по натуре, я хочу взять реванш.

В меня не верят, конечно. Это очевидно, и Камил высказывался, но меня это только мотивирует.

Все зависит только от меня. Я уже не раз в жизни доказывал, добивался того, чего от меня не ждали», – заявил капитан «Амкала».

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