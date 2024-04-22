Маврин об игровом времени в «Амкале»: «Все, сел на банку, возраст. Моя зарплата не зависит от игровой практики»

Василий Маврин объяснил, почему он сейчас реже выходит на поле за «Амкал».

– Люди думают, что я не играю, потому что у меня травма. А на самом деле я не играю, потому что неделю не тренировался, тренерский штаб принял другое решение. Я в последних трех играх ни разу не был в составе. Все, сел на банку. Возраст.

– Обсуждал это с Сосланом Маратовичем?

– Зачем? У меня же есть игры в ЛФЛ. Мне хватает игровой практики. Моя зарплата не зависит от игрового времени. Гере скажу, что надо еще больше, – сказал Маврин перед игрой с «Чисто Питер» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.