Фил Воронин: «Сослан Гатагов предлагал мне и Финито войти в тренерский штаб «Амкала». Если бы это было менее профессионально, я бы рассмотрел»

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Сослан Гатагов приглашал Фила Воронина и Финито в тренеский штаб «Амкала».

«Сослан даже предлагал войти в тренерский штаб «Амкала». Не знаю, в прикол ли он это предлагал, но говорил серьезно.

Я даже об этом думал. Мы же это весь прошлый год разгоняли, я Сослана пародировал, когда он еще был не в «Амкале».

Может быть, он предлагал быть связующим звеном между тренерами и игроками. Это было на первой встрече с тренерским штабом. Кстати, предлагал он мне и Финито, его на встрече не было, но Сослан его рассматривал.

Если бы наша команда была менее профессиональной, то это можно было бы рассмотреть: прикалываться, придумывать образы, изучать тренерский процесс. Даже один раз гуглил школу тренеров РФС, смотрел длительность курса», – рассказал защитник «Амкала».

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