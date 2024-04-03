Маврин: «У меня никогда не было звездной болезни и нет короны, чтобы говорить, что я лучший в Лиге»

Теги Амкал Winline Медиалига Василий Маврин Winline Media Football Awards Медиафутбол

Василий Маврин высказался своей популярности.

«Я не стремлюсь быть главной звездой чего-либо. Я просто делаю свою работу и стараюсь делать это хорошо – снимать, играть, тренировать, если говорить про основную работу, а не хобби.

Все, что мы сейчас делаем – это хобби, хоть он и оплачивается. Все эти статусы, ярлыки, кольца, медали – это не более чем потешить свое эго. У меня нет амбиций и короны, чтобы говорить, что я главный или лучший в лиге [Василий Маврин был признан лучшим игроком года по версии Winline Media Football Awards –Sports]. Я взял и забыл это после церемонии. Мне нет никаких плюшек.

Иногда узнают в метро, подходят. Сегодня парень ехал на эскалаторе и подбежал сфоткаться. Если бы за каждую фотографию получать по 1000 рублей, это, наверное, было бы прикольно. Широко известен в узких кругах – я называю это так.

Для ребят, которые только попадают в такое количество внимания в «Амкале», наверное, это круто. У меня никогда не было звездной болезни», – рассказал игрок «Амкала».

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