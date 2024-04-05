Прокоп о Гатагове в «Амкале»: «Сейчас все эмоционально выжаты. Сезон еще не начался, но уже очень грустно»
Прокоп считает, что Сослан Гатагов выжал игроков «Амкала» еще до старта сезона.
«Медиафутбол поменялся, уровень вырос. Ты можешь брать новых игроков, оставляя атмосферу, которая была в первом и втором сезонах. Оставляй примерно такой же тренировочный процесс – игровой, для эмоций.
Все эти безликие люди, которые приходят, будут видеть свободу в команде, будут играть желанием. А сейчас все эмоционально выжаты. Сезон еще не начался. Еще даже сборы не начались, но уже очень грустно», – заявил хавбек «Родины Медиа».
Алан Гатагов возглавил «Амкал» в конце 2023-го. В феврале Прокопа исключили из командного чата, после чего он покинул клуб.