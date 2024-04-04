Маврин назвал Скоропупа лучшим игроком МФЛ: «Таких мало в лиге. Я очень хотел, чтобы он перешел в «Амкал»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Василий Маврин «Скоропуп» Илья Скоропупов Медиафутбол

Василий Маврин назвал Скоропупа лучшим игроком Winline Медиалиги.

«Илюха здорово, очень ярко провел четвертый сезон Медиалиги. Для меня он лучший игрок МФЛ-4. Я очень хотел, чтобы он перешел в «Амкал».

Я Герману писал, что Илюху надо забирать еще в четвертом сезоне. Но там еще непонятная ситуация, ведь Скоропуп не перешел не потому, что он не хотел идти в «Амкал». Он не захотел работать с Сосланом Маратовичем [Гатаговым].

Илюха – топ. Он раскрывается сейчас в 2Drots, при этом он молодой чувак, ему всего 21 год. Таких футболистов мало в лиге. Он умеет создать преимущество из ничего», – сказал хавбек «Амкала».

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