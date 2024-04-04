Маврин назвал Скоропупа лучшим игроком МФЛ: «Таких мало в лиге. Я очень хотел, чтобы он перешел в «Амкал»

Василий Маврин назвал Скоропупа лучшим игроком Winline Медиалиги.

«Илюха здорово, очень ярко провел четвертый сезон . Для меня он лучший игрок МФЛ-4. Я очень хотел, чтобы он перешел в «Амкал».

Я Герману писал, что Илюху надо забирать еще в четвертом сезоне. Но там еще непонятная ситуация, ведь Скоропуп не перешел не потому, что он не хотел идти в «Амкал». Он не захотел работать с Сосланом Маратовичем [Гатаговым].

Илюха – топ. Он раскрывается сейчас в 2Drots, при этом он молодой чувак, ему всего 21 год. Таких футболистов мало в лиге. Он умеет создать преимущество из ничего», – сказал хавбек « ».