Кафу показали хайлайты Крапа из 2Drots: «Молодец, сильный игрок»

Чемпион мира Кафу посмотрел ролик с игрой футболиста 2Drots Крапа.

53-летний бразилец недавно прибыл в Россию: сегодня он посетил церемонию вручения наград Премии РБ 2024.

Кафу попросили оценить игру 21-летнего форварда 2Drots Крапа.

– Для тренировочного процесса хорошо. Но на поле у тебя нет времени на такие штуки (речь о финтах Крапа – Sports). Молодец, сильный игрок.

– Ему 21 год, он хочет играть в Европе. Есть шансы?

– Да, такой потенциал у него есть. Мой совет – будь профессиональным игроком, а не просто футболистом, – сказал Кафу.

В 2018 году Крапа, который тогда занимался в академии «Локомотива» и вел блог на ютубе, похвалил бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.