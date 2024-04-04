Прокоп о выходках Крапа: «Горд за себя, что сколько бы я с ним ни общался, я все это обхожу стороной»

Прокоп высказался о выходках Крапа.

В прошлом месяце хавбек 2Drots стримил онлайн-казино с Володей XXL. После этого «Родина Медиа» отстранила Володю, а затем игрок лег в клинику на терапию.

– Ты разговаривал с Крапом на эту тему, не спрашивал, ##### он это делает?

– Да с ним сколько бы ни говорили, в какой форме бы ни говорили – а с ним разговаривали и я, и его старший брат – но там… Прям жестко.

– И нет человека, который мог бы повлиять? Ни родители, ни папа…

– Ни одного. И я горд за себя, что сколько бы я с Крапом ни общался, я все это обхожу стороной, – сказал полузащитник «Родины Медиа».