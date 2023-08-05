Фердинанд респектнул легенде 2Drots Крапу в 2018-м: «Wow, what skills, bro!»

Форвард 2Drots Даниил Крапивников рассказал о встрече с Рио Фердинандом.

: «Я всегда занимался в качалке с 14 лет, потому что понимал, что я невысокий, поэтому мне нужно мышцы прокачать настолько, чтобы внутри они были сильные».

(старший брат Крапа): «Все соцсети начались с качалки. Я понимал, что он скилловый. Надо просто тебя показать миру. Сейчас буду в ролике на ютуб выкладывать нарезки.

Может, кто-то его увидит в мире. Вдруг его заметят и в «Манчестер» какой-нибудь пригласят или еще куда-нибудь на просмотр. В итоге что? На ютубе его увидел Рио Фердинанд. Потом когда он приехал в Россию и увидел Крапа на коробке...»

Крап: «Да, он такой: «Wow, what skills, bro!»

Майк: «Фердинанд работал в агентстве и реально приглашал Крапа туда. Но потом он понял, что с русским паспортом в Европе до 18 лет делать нечего. В общем, эта тема взорвала инсту Дани».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» приезжал в Россию в 2018 году во время проведения чемпионата мира. Крап тогда занимался в академии «Локомотива» и вел блог на ютубе.

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