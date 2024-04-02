Картавый Ник: «Дзюба и Быстров – идеальные игроки для медиафутбола. А эти упыри идут к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ»

Теги Владимир Быстров Артем Дзюба Роман Широков Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Б Winline Медиалига ФК Деньги Медиафутбол

Никита Ковальчук рассказал, кто идеально бы смотрелся в медиафутболе.

«Вот есть Дзюба. Он идеальный футболист для медиафутбола: у него есть бэкграунд, футбольные качества, он сумасшедший человек, будет делать шоу.

Быстров – вот вам идеальный медиафутболист: нахлобучился и полетел. Роман Широков – но ему нельзя, он сразу будет бить людей. Еще есть Дмитрий Сычев.

Вот так добавляйте футболистов. А что сделали эти упыри? Взяли бабки у букмекера и пришли к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ.

А зарплата там 30-50 тысяч. Еще и ездить куда-то надо. Ладно, в ФНЛ, допустим, 100 тысяч. И ты играешь хрен знает где, хрен знает с кем, на тебя приходит 8 человек.

И тут приходят красивые ребята с камерами и предлагают зарплату в 150 тысяч. Ты еще бабам можешь говорить, что ты медийный. На тебя будут ходить какие-то люди. Все то же самое: форма, тренировки. И можно посылать всех», – заявил спортивный директором академии «Арис» Лимасол.

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15 комментариев
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Не знаю ни одного человека, смотрящего Медиалигу, не видел ни в одном баре трансляции медиафутбола. Знаю о нём лишь по бесполезным новостям,которые зачем-то появляются в разделе футбол..
+62
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+58
По содержания отчасти согласен, медиафутбол из блогерских команд превратился в прокаченную версию 2 дивизиона. Но зачем называть людей "упырями", если они выбрали такой путь по формированию состава? Сам ведь набирал таких футболистов в свой ФК КФ.
+17
-3
+14
Ответ Alex Slobodskikh
Не знаю ни одного человека, смотрящего Медиалигу, не видел ни в одном баре трансляции медиафутбола. Знаю о нём лишь по бесполезным новостям,которые зачем-то появляются в разделе футбол..
А тех кто смотрят фнл и пфл знаешь?)
+10
-1
+9
Ответ Алексей Крапивкин
Так фк Кф не был медийной командой, разве что освещался на ютубе
Ну там тоже сначала был посыл, что простыми пацанами со двора будем играть. А в итоге играли люди с опытом в профи и молодежках клубов РПЛ.
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Хватит уже шоу в исполнении Дзюбы 😉
+4
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Ответ Рома Политов
По содержания отчасти согласен, медиафутбол из блогерских команд превратился в прокаченную версию 2 дивизиона. Но зачем называть людей "упырями", если они выбрали такой путь по формированию состава? Сам ведь набирал таких футболистов в свой ФК КФ.
Так фк Кф не был медийной командой, разве что освещался на ютубе
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+1
Мнение этого картавого всегда ровно нулю
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🤣🤣🤣хорошие комплименты
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а, то есть в медиалиге какие-то люди ходят. Так это лучше получается, чем играть, когда на тебя приходят 8 человек
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"Кагтавый Дик"
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Ответ Alex Slobodskikh
Не знаю ни одного человека, смотрящего Медиалигу, не видел ни в одном баре трансляции медиафутбола. Знаю о нём лишь по бесполезным новостям,которые зачем-то появляются в разделе футбол..
Знаю много людей, которые следят за медиалигой, ходят на стадионы, смотрят трансляции. А в баре пока что вряд ли это увидите, все же целевая аудитория медиалиги помладше.
То что эти новости попадают в раздел футбол — согласен. Но что все так прицепились к медиалиги то? Ну играют и играют, никто никому не мешает.
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-4
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