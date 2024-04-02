Картавый Ник: «Дзюба и Быстров – идеальные игроки для медиафутбола. А эти упыри идут к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ»

Никита Ковальчук рассказал, кто идеально бы смотрелся в медиафутболе.

«Вот есть Дзюба. Он идеальный футболист для медиафутбола: у него есть бэкграунд, футбольные качества, он сумасшедший человек, будет делать шоу.

Быстров – вот вам идеальный медиафутболист: нахлобучился и полетел. Роман Широков – но ему нельзя, он сразу будет бить людей. Еще есть Дмитрий Сычев.

Вот так добавляйте футболистов. А что сделали эти упыри? Взяли бабки у букмекера и пришли к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ.

А зарплата там 30-50 тысяч. Еще и ездить куда-то надо. Ладно, в ФНЛ, допустим, 100 тысяч. И ты играешь хрен знает где, хрен знает с кем, на тебя приходит 8 человек.

И тут приходят красивые ребята с камерами и предлагают зарплату в 150 тысяч. Ты еще бабам можешь говорить, что ты медийный. На тебя будут ходить какие-то люди. Все то же самое: форма, тренировки. И можно посылать всех», – заявил спортивный директором академии «Арис» Лимасол.