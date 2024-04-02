Картавый Ник: «Дзюба и Быстров – идеальные игроки для медиафутбола. А эти упыри идут к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ»
Никита Ковальчук рассказал, кто идеально бы смотрелся в медиафутболе.
«Вот есть Дзюба. Он идеальный футболист для медиафутбола: у него есть бэкграунд, футбольные качества, он сумасшедший человек, будет делать шоу.
Быстров – вот вам идеальный медиафутболист: нахлобучился и полетел. Роман Широков – но ему нельзя, он сразу будет бить людей. Еще есть Дмитрий Сычев.
Вот так добавляйте футболистов. А что сделали эти упыри? Взяли бабки у букмекера и пришли к футболистам ПФЛ и низа ФНЛ.
А зарплата там 30-50 тысяч. Еще и ездить куда-то надо. Ладно, в ФНЛ, допустим, 100 тысяч. И ты играешь хрен знает где, хрен знает с кем, на тебя приходит 8 человек.
И тут приходят красивые ребята с камерами и предлагают зарплату в 150 тысяч. Ты еще бабам можешь говорить, что ты медийный. На тебя будут ходить какие-то люди. Все то же самое: форма, тренировки. И можно посылать всех», – заявил спортивный директором академии «Арис» Лимасол.
То что эти новости попадают в раздел футбол — согласен. Но что все так прицепились к медиалиги то? Ну играют и играют, никто никому не мешает.