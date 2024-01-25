«Второй лиге будет тяжело. Нет понимания, какие преимущества она может дать над Медиалигой». Спиряков о СКА в МФЛ

Теги премьер-лига Россия Первая лига СКА Ростов Вторая лига Б Амкал Евгений Спиряков Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков сравнил Вторую лигу и Медиалигу.

«Ситуацию с Бастой и СКА Ростов я прогнозировал в самом начале МФЛ. Это вполне логичный исход для многих футбольных клубов.

С точки зрения расходов во Второй лиге необходимо:

– Обеспечить стадион
– Заплатить взнос за участие каждый год
– На каждый матч обеспечивать безопасность
– Работать с болельщиками
– Париться с лимитчиками
– Оплачивать выезды в разные концы России
– Оплачивать сборы несколько раз в году
– Выстраивать академию на будущее

А что нужно для участия в МФЛ? Концепция, медийное лицо у руля, ежемесячные затраты, не сопоставимые со Второй лигой.

Вдобавок, за победу в МФЛ тебе дадут 5 000 000 рублей. За победу во Второй лиге, ты будешь готовиться платить в 10 раз больше в ФНЛ.

Все это у Басты есть. Наевшись постоянным, не окупаемым расходом средств, Вася и уходит в медийку.

И логично, что клубы РПЛ будут создавать медиакоманды вместо непонятной практики во Второй лиге.

Второй лиге будет очень тяжело. Вообще нет понимания пока, какие преимущества она может дать над МФЛ. Герман и Коля [Осипов] с Димой [Кортава] создали сильнейшего конкурента профессиональному футболу», – заявил блогер.

Напомним, Баста сегодня объявил об участии ростовского СКА в новом сезоне Winline Медиалиги.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Именно поэтому буквально каждый, начиная с Кузнецова, готов вырваться из вашей так называемой Лиги.
+2
-1
+1
Ответ Snafu
Кузнецов не рвался во Вторую Лигу
Я не конкретизировал про Вторую. Но всё это ширма. Команды уровня Дивизиона А без проблем пройдут по лидерам вашей т.н. Лиги.
+1
0
+1
А Кортава на всех стульях сидит, только испохабил регламент Второй лиги, этот год покажет его колоссальные ошибки.
0
0
0
так это все игры медиалиги в Москве проходят или они в других городах играют? То есть СКА будет в Москве играть?
0
0
0
Ответ Forte Live
Я не конкретизировал про Вторую. Но всё это ширма. Команды уровня Дивизиона А без проблем пройдут по лидерам вашей т.н. Лиги.
Насчет «моей» лиги - я ни одного матча Медиалиги не видел целиком и не собираюсь, потому что брезгливо. Но по фактам - во Второй Лиге денег максимум столько же, болельщиков полтора человека на трибунах, плюс перспектива лишиться финансирования посреди сезона. В Первую лигу из МФЛ рвутся, а насчет Второй лиги Спиряков прав, как бы он ни был лично мне неприятен.
0
0
0
Ответ Snafu
Насчет «моей» лиги - я ни одного матча Медиалиги не видел целиком и не собираюсь, потому что брезгливо. Но по фактам - во Второй Лиге денег максимум столько же, болельщиков полтора человека на трибунах, плюс перспектива лишиться финансирования посреди сезона. В Первую лигу из МФЛ рвутся, а насчет Второй лиги Спиряков прав, как бы он ни был лично мне неприятен.
А кто болелы Медиа? До 16 и старше? 😂
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий