«Второй лиге будет тяжело. Нет понимания, какие преимущества она может дать над Медиалигой». Спиряков о СКА в МФЛ

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков сравнил Вторую лигу и Медиалигу.

«Ситуацию с Бастой и я прогнозировал в самом начале МФЛ. Это вполне логичный исход для многих футбольных клубов.

С точки зрения расходов во Второй лиге необходимо:

– Обеспечить стадион

– Заплатить взнос за участие каждый год

– На каждый матч обеспечивать безопасность

– Работать с болельщиками

– Париться с лимитчиками

– Оплачивать выезды в разные концы России

– Оплачивать сборы несколько раз в году

– Выстраивать академию на будущее

А что нужно для участия в МФЛ? Концепция, медийное лицо у руля, ежемесячные затраты, не сопоставимые со Второй лигой.

Вдобавок, за победу в МФЛ тебе дадут 5 000 000 рублей. За победу во Второй лиге, ты будешь готовиться платить в 10 раз больше в .

Все это у Басты есть. Наевшись постоянным, не окупаемым расходом средств, Вася и уходит в медийку.

И логично, что клубы будут создавать медиакоманды вместо непонятной практики во Второй лиге.

Второй лиге будет очень тяжело. Вообще нет понимания пока, какие преимущества она может дать над МФЛ. Герман и Коля [Осипов] с Димой [Кортава] создали сильнейшего конкурента профессиональному футболу», – заявил блогер.

Напомним, Баста сегодня объявил об участии ростовского СКА в новом сезоне .