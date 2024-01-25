«Второй лиге будет тяжело. Нет понимания, какие преимущества она может дать над Медиалигой». Спиряков о СКА в МФЛ
Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков сравнил Вторую лигу и Медиалигу.
«Ситуацию с Бастой и СКА Ростов я прогнозировал в самом начале МФЛ. Это вполне логичный исход для многих футбольных клубов.
С точки зрения расходов во Второй лиге необходимо:
– Обеспечить стадион
– Заплатить взнос за участие каждый год
– На каждый матч обеспечивать безопасность
– Работать с болельщиками
– Париться с лимитчиками
– Оплачивать выезды в разные концы России
– Оплачивать сборы несколько раз в году
– Выстраивать академию на будущее
А что нужно для участия в МФЛ? Концепция, медийное лицо у руля, ежемесячные затраты, не сопоставимые со Второй лигой.
Вдобавок, за победу в МФЛ тебе дадут 5 000 000 рублей. За победу во Второй лиге, ты будешь готовиться платить в 10 раз больше в ФНЛ.
Все это у Басты есть. Наевшись постоянным, не окупаемым расходом средств, Вася и уходит в медийку.
И логично, что клубы РПЛ будут создавать медиакоманды вместо непонятной практики во Второй лиге.
Второй лиге будет очень тяжело. Вообще нет понимания пока, какие преимущества она может дать над МФЛ. Герман и Коля [Осипов] с Димой [Кортава] создали сильнейшего конкурента профессиональному футболу», – заявил блогер.
Напомним, Баста сегодня объявил об участии ростовского СКА в новом сезоне Winline Медиалиги.