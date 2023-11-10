«Приятно удивил. Не сомневаюсь, что он может играть минимум во Второй лиге». Кафанов о голкипере «Эгриси» Клюкине

Виталий Кафанов оценил уровень вратаря «Эгриси» Алексея Клюкина.

Ранее Клюкин отправился на стажировку в «Ростов». Его пригласили туда после игры за бронзу в Winline Медиалиге.

«Лучше, чем я ожидал. Медиалигу я знаю не так хорошо, видел несколько отдельных игр. Скажем так, Леша приятно удивил.

Все тренировки он проводил в общей группе, участвовал во всех упражнениях. Надо сказать, что он все быстро усваивал. Это те моменты, которые отличают топового вратаря от хорошего, хорошего от среднего.

Это добротный вратарь. Не сомневаюсь, что он может играть минимум во Второй лиге. Мы сейчас не говорим про РПЛ и Первую лигу – я просто не видел его в игре.

Техника на довольно качественном уровне. Больше мы говорили о принятии решений. Думаю, что он не остановится на Медиалиге. Меня радует другое, у нас в Медиалиге есть такие вратари. Это лишний раз подтверждает, что российские вратари очень хорошие», – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

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