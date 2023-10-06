«В Медиалигу на просмотры ходит больше людей, чем в любую команду Первой и Второй лиги. И болельщиков на трибунах там больше, чем в РПЛ». Дмитрий Ефремов о Медиалиге

Дмитрий Ефремов рассказал причины популярности медиафутбола.

– Недавно вы играли против медийной команды «Амкал» в Кубке России. Как вам уровень непрофессиональной команды?

– Это не совсем медийная команда. Там люди поиграли в РПЛ, в «Динамо». Уровень игроков абсолютно нормальный. Но это Кубок, где тебя могут наказать за недонастрой. Можно вспомнить тот же «Акрон», который побеждал «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». «Амкал» прилично оборонялся, значит, они хорошо тактически натренированы.

– Понимаете феномен медиафутбола?

– Там можно то, чего нельзя делать в открытую в профессиональном футболе. Например, послать кого-нибудь или обматерить. Кому-то это в кайф. Футболисты уходят туда за свободой действий, потому что там нет давления за результат.

– Есть вероятность, что когда-нибудь увидим и вас в Медиалиге?

– Туда на просмотры ходит больше людей, чем в любую команду Первой и Второй лиги. И там не заканчивающие карьеру «старички», а молодые пацаны. Не знаю, почему они хотят именно в Медиалигу. Сам я туда не спешу.

Если это будет еще актуально, почему бы не поиграть там в конце карьеры? Все равно присутствует спортивный интерес, а не просто в футбольчик вечером поиграть. Ну и болельщиков на трибунах там, кажется, больше, чем в РПЛ, – рассказал экс-хавбек ЦСКА.