Бывший игрок «Ростова» Нтумба в 20 лет перенес вторую операцию из-за разрыва «крестов». Он суммарно пропустит почти 2 года

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы деньги Здоровье 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Артему Нтумбе провели операцию после рецидива травмы крестообразных связок.

Пантера перенес первую операцию летом прошлого года, получив травму в матче за 2Drots в 1-м туре третьего сезона Winline Медиалиги.

В июне 2023-го «Ростов» разорвал контракт с игроком, а президент 2D Жека оплатил операцию Артему.

В декабре 2023 года Нтумба рассказывал, что полностью восстановился и набирает форму в составе 2Drots.

Однако через месяц он заявил о рецидиве травмы. По словам футболиста, он хотел завершить профессиональную карьеру в 20 лет.

Сегодня Артем сообщил, что вторая операция длилась 6-7 часов, так как врачи обнаружили еще ряд проблем в его коленном суставе. На восстановление уйдет 10 месяцев. Таким образом, форвард сможет вернуться в футбол ориентировочно в феврале 2025 года.

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3 комментария
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Человеку жизнь дала такой шанс - играть в РПЛ, у Карпина в хорошей атмосфере. В Ростове не получилось, мог в Велесе себя показать. Но дурость взяла вверх.
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Ну и кому он теперь нужен вообще, такой футболист с глубочайшими проблема со здоровьем?!
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