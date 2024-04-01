Бывший игрок «Ростова» Нтумба в 20 лет перенес вторую операцию из-за разрыва «крестов». Он суммарно пропустит почти 2 года

Артему Нтумбе провели операцию после рецидива травмы крестообразных связок.

Пантера перенес первую операцию летом прошлого года, получив травму в матче за 2Drots в 1-м туре третьего сезона Winline Медиалиги.

В июне 2023-го «Ростов» разорвал контракт с игроком, а президент 2D Жека оплатил операцию Артему.

В декабре 2023 года Нтумба рассказывал, что полностью восстановился и набирает форму в составе 2Drots.

Однако через месяц он заявил о рецидиве травмы. По словам футболиста, он хотел завершить профессиональную карьеру в 20 лет.

Сегодня Артем сообщил, что вторая операция длилась 6-7 часов, так как врачи обнаружили еще ряд проблем в его коленном суставе. На восстановление уйдет 10 месяцев. Таким образом, форвард сможет вернуться в футбол ориентировочно в феврале 2025 года.