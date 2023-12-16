Пантера: «Если не будет никаких предложений, я остаюсь в 2Drots. Если будут – то я попробую себя в проф»
Артем Нтумба рассказал о своем будущем в футболе после восстановления.
– Как здоровье? Полностью залечил травму?
– Да, полностью восстановился уже. Уже не восстанавливаюсь, а просто набираю форму.
– В каком ты статусе сейчас: игрок 2Drots или свободный агент?
– Игрок 2Drots и свободный агент. Я сейчас тренируюсь в 2Drots. А для профессионального футбола я свободный агент. Если не будет никаких предложений, я остаюсь в 2Drots. Если будут предложения, то я попробую себя в проф.
– Какие предложения ты рассматриваешь?
– ПФЛ не рассматриваю. «Родина-2»? У них уже есть команда в ФНЛ. Не хочу.
– Можно ли остаться в медиафутболе с расчетом на проф?
– Тоже как вариант. Я не исключаю, что я могу остаться на 5 сезон в МФЛ, поиграть за 2Drots и потом, как с Борей Фартуной, получится, что я проведу один из лучших отрезков, и меня заберет какая-нибудь профессиональная команда, – рассказал Артем Нтумба в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.
Нападающий получил травму колена в 3 сезоне Winline Медиалиги.