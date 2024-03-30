В Медиалиге начнут удалять с бровки
Дмитрий Кортава рассказал, за что будут удаляться люди с бровки в Winline МФЛ.
«Бровка – это випка Медиалиги. Люди, которые туда приходят, должны осознавать ответственность.
За что будем удалять посторонних с бровки и активировать удаление главного тренера:
• удерживание мяча;
• препятствование движению игрока соперника;
• физическое воздействие и агрессивное поведение на игроков соперника, судей, официальных лиц, зрителей;
• вход в техническую зону команды соперника с целью провокации;
• систематические, непозволительные оскорбления в адрес игроков, судей, официальных лиц, зрителей», – написал технический-директор Медиалиги.