В Медиалиге начнут удалять с бровки

Дмитрий Кортава рассказал, за что будут удаляться люди с бровки в Winline МФЛ.

«Бровка – это випка Медиалиги. Люди, которые туда приходят, должны осознавать ответственность.

За что будем удалять посторонних с бровки и активировать удаление главного тренера:

• удерживание мяча;

• препятствование движению игрока соперника;

• физическое воздействие и агрессивное поведение на игроков соперника, судей, официальных лиц, зрителей;

• вход в техническую зону команды соперника с целью провокации;

• систематические, непозволительные оскорбления в адрес игроков, судей, официальных лиц, зрителей», – написал технический-директор .