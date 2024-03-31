Дмитрий Кортава: «Зарема – глоток свежего воздуха в нашем футболе. Жаль, что она не заходит в Медиалигу»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сослан Гатагов Дмитрий Кортава Зарема Салихова Winline Медиалига Медиафутбол

Спортдиректор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава высказался о Зареме Салиховой.

– Как вы относитесь к Зареме вообще?

– Я просто не знаю ее. Не знаю, и мне не особо интересно, насколько Зарема сильна как управленец, какая у нее на самом деле была роль в «Спартаке». Но как я понял, ей было бы интересно поуправлять и доказать свою состоятельность.

Мы же ей не раз предлагали войти в медиафутбол как один из управленцев команд Медиалиги. Где-то читал, что она как раз обучается управлению, и где, как не в Медиалиге, ты пройдешь практику, которую ты можешь получить только в боевых условиях?!

– Она не поверила в этот проект?

– Из того, что доносится до нас, положительного ответа пока нет. Но как будто бы ничего лучше, больше в плане медиаинтереса, давления, которое будет генерироваться… В сравнении со «Спартаком» это, может быть, другой уровень, но тот же Сослан Гатагов всегда говорит, что ту практику, которую он получает в Медиалиге, ему не сможет дать Вторая лига. Там нет такого давления. В профессиональном футболе есть свои плюсы и «плюшки», но…

Очень жалею, что Зарема не заходит к нам, потому что это был бы хороший кейс в первую очередь для нее. У меня присутствует какая-то симпатия к ней. Может, потому что она – глоток свежего воздуха в нашем футболе, – рассказал спортивный директор Winline Медиалиги.

Ранее была информация, что супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова может возглавить одну из команд в новом сезоне Winline Медиалиги.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да уж, глотки нам не хватало. То есть глотка.
+11
-1
+10
Надо и медиалигу убрать со спорт.ру Тут и РПЛ хватает. А Зарему пусть туда забирают с ее репликами.
+2
0
+2
кто о чем,а вшивый о б…
+2
-1
+1
Картава, да она для парней из Медиалиги уже старовата. У них помоложе есть из тех же агенств.
+1
0
+1
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
кто о чем,а вшивый о б…
о бабе?
+3
-2
+1
Жаль, что Зарема ко мне давно не заходила! Давненько я не спал с чужой женой
+1
-1
0
Зарема в своё время заходила, но обычно в баню к нужным людям
0
0
0
Свежий глоток чего?
0
0
0
спортс не дает написать " о бане"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий