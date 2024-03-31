Дмитрий Кортава: «Зарема – глоток свежего воздуха в нашем футболе. Жаль, что она не заходит в Медиалигу»

Спортдиректор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава высказался о Зареме Салиховой.

– Как вы относитесь к Зареме вообще?

– Я просто не знаю ее. Не знаю, и мне не особо интересно, насколько Зарема сильна как управленец, какая у нее на самом деле была роль в «Спартаке». Но как я понял, ей было бы интересно поуправлять и доказать свою состоятельность.

Мы же ей не раз предлагали войти в медиафутбол как один из управленцев команд Медиалиги. Где-то читал, что она как раз обучается управлению, и где, как не в Медиалиге, ты пройдешь практику, которую ты можешь получить только в боевых условиях?!

– Она не поверила в этот проект?

– Из того, что доносится до нас, положительного ответа пока нет. Но как будто бы ничего лучше, больше в плане медиаинтереса, давления, которое будет генерироваться… В сравнении со «Спартаком» это, может быть, другой уровень, но тот же всегда говорит, что ту практику, которую он получает в Медиалиге, ему не сможет дать Вторая лига. Там нет такого давления. В профессиональном футболе есть свои плюсы и «плюшки», но…

Очень жалею, что Зарема не заходит к нам, потому что это был бы хороший кейс в первую очередь для нее. У меня присутствует какая-то симпатия к ней. Может, потому что она – глоток свежего воздуха в нашем футболе, – рассказал спортивный директор .

Ранее была информация, что супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова может возглавить одну из команд в новом сезоне Winline Медиалиги.