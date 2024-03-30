Дмитрий Кортава: «Медиалига – это рыночная история, рыночная лига»

Дмитрий Кортава ответил, в чем феномен Winline Медиалиги.

– В чем феномен Медиалиги? Есть разные мнения. Может быть, потому что тут клубы должны сами зарабатывать? У них нет бюджетных средств, они вынуждены выходить на самоокупаемость.

– Медиалига – это рыночная история, рыночная лига. Если есть интерес к твоей команде, твоим игрокам, то ты получишь хорошее финансирование. Нет интереса – иди и создавай его, чтобы этот интерес был. А то посмотрят на тебя один, второй сезон, и больше смотреть не будут. Это с одной стороны.

А так, это что-то другое [по сравнению с профессиональным футболом], что интересно людям. Смесь спорта с реалити-шоу. Открытость, наверное, одним словом. Это более открытое хорошее любительское соревнование. Давайте так говорить, – сказал технический директор Медиалиги.