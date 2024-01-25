«Зачем Баста позорит клуб? Бренд СКА на уровне «Монако» для Франции, «Сампдории» для Италии. Позор!» Экс-игрок Татаркин о Медиалиге

Теги Монако Нант Сампдория Торино лига 1 Франция серия А Италия СКА Ростов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Экс-игрок СКА Ростов Александр Татаркин высказался об уходе команды в Медиалигу.

«Не надо было этому певцу брать команду. Занимается он пением, пусть им и занимается. Позор. Скоро у СКА Ростов 100-летний юбилей, и ты уводишь его в Медиалигу какую-то. Зачем Баста позорит клуб? Это серьезное дело, а не шоу-бизнес. Я против того, чтобы такие люди брали великие команды.

Медиалига – другой вид спорта. Пусть открывает в Москве свой ФК «Баста», а тут пусть не трогает. Найдутся люди нормальные. Бренд СКА Ростов на уровне «Нанта» или «Монако» для Франции, «Торино» или «Сампдории» для Италии. Это клуб с историей. То, что произошло, – позор», – заявил бывший футболист СКА Ростов-на-Дону.

Ростовский СКА переходит в медиафутбол из Второй лиги ФНЛ. Об этом объявил Василий Вакуленко (рэпер Баста), в 2019 году ставший собственником клуба.

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19 комментариев
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Насчёт Монако и Сампдории перебор, но по факту СКА должен играть в профессиональном футболе
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Клуб был на грани смерти, Баста за пять лет вложил в него кучу денег, сейчас просто безо всякой отдачи не хочет опять вкладывать деньги в никуда, в Медиалиге же с ним сразу подписали контракт БК, которое обеспечило ему большой бюджет (один из самых больших в МФЛ, на секунду) и сразу покрыло все расходы команды на сезон
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Я бы Бубнова в его лучшие годы послушал
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Ответ Антонио Мартынов
А что за история у Ска? Долго играли в высшей лиге? В кубке успехи бвли?
кубок ссср,серебро по моему чемпионата ссср,а чемп ссср это вам не чемпионат водокачки
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Это первая ласточка. Когда-нибудь и вся российская премьер-лига перейдёт в медиафутбол.
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Ждём письмо ветеранов СКА Ростов Путину)
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Клуб Басты. Что хочет с ним, то и делает
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Предполагаю что если бы оставшихся болельщиков СКА поставить перед выбором : переезд в Москву и медиалига, либо первенство Ростовской области без турнирных перспектив, 99% предпочли бы остаться дома
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Ответ Антонио Мартынов
А что за история у Ска? Долго играли в высшей лиге? В кубке успехи бвли?
Как минимум, Андреев, становившийся лучшим бомбардиром чемпионата СССР.
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Ответ Рома Политов
Продать? Даже если он доплатит покупателю, то кому нужна команда из второй лиги на содержание?
Откуда мне знать, кому она нужна, я не эксперт, но всё же стоило хотя бы попытаться это сделать. Объявить об этом в прессе, предупредить болельщиков, что не вывожу расходов, ну просто что-то предпринять. Судя по всему, он даже и не пытался.

Вообще, вся эта ситуация - зеркальное отражение состояния футбола в РФ. То есть пребывать в системе настолько невыгодно, как я понимаю, из-за невозможности зарабатывать, что даже любительская Медиалигу выглядит интересным вариантом. Это катастрофа. Параллельно с этим Игорь Колыванов говорит, что мы 6-ая лига после топ-5. Просто футбольный Оруэлл происходит.
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Ответ Владимир Владимир
С точки зрения законов - всё окей. Но как же болельщики? Без них клуб никто, а с ними никто не совещался. Надо было продать команду или как минимум предварительно выслушать что ли. Не знаю, всё это вышло крайне некрасиво.
Продать? Даже если он доплатит покупателю, то кому нужна команда из второй лиги на содержание?
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Клуб по сути умер ещё задолго до Басты.
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Как говориться хозяин барин
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Ответ bilbiveter
Клуб был на грани смерти, Баста за пять лет вложил в него кучу денег, сейчас просто безо всякой отдачи не хочет опять вкладывать деньги в никуда, в Медиалиге же с ним сразу подписали контракт БК, которое обеспечило ему большой бюджет (один из самых больших в МФЛ, на секунду) и сразу покрыло все расходы команды на сезон
С точки зрения законов - всё окей. Но как же болельщики? Без них клуб никто, а с ними никто не совещался. Надо было продать команду или как минимум предварительно выслушать что ли. Не знаю, всё это вышло крайне некрасиво.
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Ответ bilbiveter
Клуб был на грани смерти, Баста за пять лет вложил в него кучу денег, сейчас просто безо всякой отдачи не хочет опять вкладывать деньги в никуда, в Медиалиге же с ним сразу подписали контракт БК, которое обеспечило ему большой бюджет (один из самых больших в МФЛ, на секунду) и сразу покрыло все расходы команды на сезон
кого он куда вложил, че вы несете? если вы не знаете лучше не говорите
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Дайте Басте поработать
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он собственник, что хочет то и делает. хоть сосиски ест
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