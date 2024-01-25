«Соболезную болельщикам из Ростова, Баста похерил легендарный клуб. Хочешь быть на хайпе – создай ФК «Газгольдер». Сибскана о СКА в Медиалиге

Капитан «Амкала» Сибскана высказался об участии СКА Ростов в Winline Медиалиге.

«Соболезную футбольным болельщикам из Ростова-на-Дону: Баста позорным образом похерил легендарный клуб. Солиднее было бы даже играть на первенство области в статусе любительской команды, выжидая лучших времен, чем вот такое издевательство Медиалигой. Использование бренда СКА выглядит как надругательство над трупом. Ну, хочешь ты быть хайпе, так создай ФК «Газгольдер». Зачем пятнать великую историю?

А по факту захода в медиафутбол очередного денежного мешка – сами знаете, что ожидать. Ну нет у нас столько ярких личностей, способных бить по мячу и делать это с огнем в глазах. Очередная повозка ###### урфинджусов…» – написал капитан « ».

Баста перевел СКА Ростов из ФНЛ в Медиалигу.