«Соболезную болельщикам из Ростова, Баста похерил легендарный клуб. Хочешь быть на хайпе – создай ФК «Газгольдер». Сибскана о СКА в Медиалиге

Теги СКА Ростов Вторая лига Б Амкал Андрей Сибскана Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Капитан «Амкала» Сибскана высказался об участии СКА Ростов в Winline Медиалиге.

«Соболезную футбольным болельщикам из Ростова-на-Дону: Баста позорным образом похерил легендарный клуб. Солиднее было бы даже играть на первенство области в статусе любительской команды, выжидая лучших времен, чем вот такое издевательство Медиалигой. Использование бренда СКА выглядит как надругательство над трупом. Ну, хочешь ты быть хайпе, так создай ФК «Газгольдер». Зачем пятнать великую историю?

А по факту захода в медиафутбол очередного денежного мешка – сами знаете, что ожидать. Ну нет у нас столько ярких личностей, способных бить по мячу и делать это с огнем в глазах. Очередная повозка ###### урфинджусов…» – написал капитан «Амкала».

Баста перевел СКА Ростов из ФНЛ в Медиалигу.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучше бы торчал, Васёк.
+1
0
+1
Трэш ток подъехал
0
0
0
Клуб лишился профессионального статуса и стал игрушкой владельца в футбольном Доме-2
При этом клуб получал и при Басте бюджетные средства в качестве поддержки существования, существование закончилось.
0
0
0
да уж, надеюсь покупателей хоть искал. клуб с историей в медийное гумно...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий