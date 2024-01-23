Гаджиев – Сибскане: «Если у тебя с Райзеном бой сложится позитивно, то есть смысл Литвина качнуть»
Камил Гаджиев считает, что Сибскана может вызвать Михаила Литвина на бой.
Перед 3-м туром МФЛ-4 в Минске между Сибсканой и Михаилом Литвиным произошла потасовка в отеле.
Райзен: «Тебе леща дали [Литвин], ты хотел в полицию звонить».
Сибскана: «Абсолютно нет».
Райзен: «Я ролик видел. Когда тебе дали леща – тебя затрясло».
Сибскана: «Сейчас поднимается ситуация с Литвиным. Честно говоря, вообще не было какой-то паники или менжевания».
Гаджиев: «Я не вникал сильно в это, но я предполагаю, что если у тебя с Райзеном бой сложится позитивно, то есть смысл Литвина качнуть. Аппетит появляется во время еды».
Сибскана: «Поживем – увидим».
Гаджиев: «Опять же, если. Я еще думаю, а вот у Райзена кто антагонист? Если у него сложится бой успешно, то кого бы он качнул?»
Бой Райзена и Сибсканы пройдет 23 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.