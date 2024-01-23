Гаджиев – Сибскане: «Если у тебя с Райзеном бой сложится позитивно, то есть смысл Литвина качнуть»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Амкал Андрей Сибскана БроукБойз Fight Nights «Райзен» Артем Кузьмин МФК Сахалинец Михаил Литвин Медиафутбол

Камил Гаджиев считает, что Сибскана может вызвать Михаила Литвина на бой.

Перед 3-м туром МФЛ-4 в Минске между Сибсканой и Михаилом Литвиным произошла потасовка в отеле.

Райзен: «Тебе леща дали [Литвин], ты хотел в полицию звонить».

Сибскана: «Абсолютно нет».

Райзен: «Я ролик видел. Когда тебе дали леща – тебя затрясло».

Сибскана: «Сейчас поднимается ситуация с Литвиным. Честно говоря, вообще не было какой-то паники или менжевания».

Гаджиев: «Я не вникал сильно в это, но я предполагаю, что если у тебя с Райзеном бой сложится позитивно, то есть смысл Литвина качнуть. Аппетит появляется во время еды».

Сибскана: «Поживем – увидим».

Гаджиев: «Опять же, если. Я еще думаю, а вот у Райзена кто антагонист? Если у него сложится бой успешно, то кого бы он качнул?»

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 23 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.

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