«Походу придется заяву катать». Сибскана о потасовке с Литвиным

Теги Амкал брань Андрей Сибскана Winline Медиалига МФК Сахалинец Михаил Литвин Медиафутбол

Между Михаилом Литвиным и Андреем Сибсканой произошла потасовка в минском отеле.

Ранее телеграм-канал «Некласико» сообщил, что между капитаном «Амкала» и президентом «Сахалинца» произошла потасовка.

Сибскана рассказал о случившемся:

«Радуйтесь, хейтеры. Наконец-то я получил по ########## [лицу]. По беспределу, конечно, это вышло и исподтишка, но первый пропущенный имеется.

Поскольку я уже практически профессиональный боец, то вне ринга драк никаких быть не может. Только за бабки и в октагоне. А за эту рыбу могут насыпать очень много.

Но пока надо инцидент завершить, походу придется заяву катать, ведь помимо ########## [лица] пострадали еще и очки шикарные, вот за них реально обидно», – написал капитан «Амкала».

«Сахалинец» сыграет против «Амкала» 16 сентября в Беларуси на «Борисов-Арене». Начало матча – 17:00.

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2 комментария

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Oleg Olegov
Посмотрел Рындыча про этого Литвина, очень мутный тип, мягко говоря. Не знаю как его с такой репутацией держат в футболе. И зачем.
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Кочевник56
подскажите как удалить новости с медиалиги, просто чтобы они не были в ленте...
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