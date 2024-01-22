«Сука, Сибскана, как можно быть таким пушистым?! В октагоне ты расплавишься!» Райзен упрекнул соперника за отсутствие разогрева перед боем

Теги AMC Fight Nights Амкал брань Андрей Сибскана контент Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен возмутился отсутствием разогрева со стороны Сибсканы перед их боем.

«Мне хочется экшена перед боем. Мой соперник – Сибскана. Блогер, мастер слова, огромные посты пишет, а на конференции три слова связать не может, его трясет. Роликов с подготовки нет, просто бедолага. Ничего вкинуть не может, а ему дают пять миллионов! Мертвейший человек!

Я понимаю, что он как Рокки Бальбоа против своей тени где-то там тренируется, я за него рад, я тоже тренируюсь, но какую-то искру нужно дать. Как мне так не повезло – это какой-то нонсенс. Я дерусь против блогера, который должен быть охренеть каким красноречивым, но этот капитошка не может даже биф какой-нибудь организовать.

Сука, Сибскана, эта злость во мне копится. В октагоне ты расплавишься, я обещаю тебе, козел! Как можно быть таким пушистым!» – сказал Райзен.

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 23 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал».

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4 комментария
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Ответ Oxpike
Парни, а есть какая-нибудь альтернатива этому сайту, чтобы читать только спортивные новости?
убогая альтернатива,в лице чемпионат.соm
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Ответ Yujanin
убогая альтернатива,в лице чемпионат.соm
Вот это и расстраивает. Я вспоминаю институтские времена в середине нулевых, когда я тут читал спортивные новости и больше ничего. Были колодцы Наволи, Уткина и прочих, какое-то обсуждение не Роналду/Месси и т.д.
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