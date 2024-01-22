«Сука, Сибскана, как можно быть таким пушистым?! В октагоне ты расплавишься!» Райзен упрекнул соперника за отсутствие разогрева перед боем

Райзен возмутился отсутствием разогрева со стороны Сибсканы перед их боем.

«Мне хочется экшена перед боем. Мой соперник – Сибскана. Блогер, мастер слова, огромные посты пишет, а на конференции три слова связать не может, его трясет. Роликов с подготовки нет, просто бедолага. Ничего вкинуть не может, а ему дают пять миллионов! Мертвейший человек!

Я понимаю, что он как Рокки Бальбоа против своей тени где-то там тренируется, я за него рад, я тоже тренируюсь, но какую-то искру нужно дать. Как мне так не повезло – это какой-то нонсенс. Я дерусь против блогера, который должен быть охренеть каким красноречивым, но этот капитошка не может даже биф какой-нибудь организовать.

Сука, Сибскана, эта злость во мне копится. В октагоне ты расплавишься, я обещаю тебе, козел! Как можно быть таким пушистым!» – сказал Райзен.

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 23 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал».