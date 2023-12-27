Билеты на бой Сибсканы и Райзена стоят от 3 до 70 тысяч рублей. Афиша – в стиле «Слова пацана»
Fight Nights анонсировал дату и время боя между Сибсканой и Райзеном.
Бой состоится 23 февраля в 19:00 (мск).
Место проведения Live-Арена в Москве.
В продаже появились билеты на поединок. Цены варьируются от 3 до 70 тысяч рублей.
Fight Nights представили афишу боя в стиле сериала «Слово Пацана».
В главном бою вечера сойдутся Александр Сарнавский и действующий чемпион в легком весе – Магомед Сулумов.
Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал», Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Ранее они вместе выступали за «Амкал».