Билеты на бой Сибсканы и Райзена стоят от 3 до 70 тысяч рублей. Афиша – в стиле «Слова пацана»

Fight Nights анонсировал дату и время боя между Сибсканой и Райзеном.

Бой состоится 23 февраля в 19:00 (мск).

Место проведения Live-Арена в Москве.

В продаже появились билеты на поединок. Цены варьируются от 3 до 70 тысяч рублей.

представили афишу боя в стиле сериала «Слово Пацана».

В главном бою вечера сойдутся и действующий чемпион в легком весе – Магомед Сулумов.

Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал», Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Ранее они вместе выступали за «Амкал».