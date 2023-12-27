Билеты на бой Сибсканы и Райзена стоят от 3 до 70 тысяч рублей. Афиша – в стиле «Слова пацана»

Теги AMC Fight Nights Александр Сарнавский Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Fight Nights анонсировал дату и время боя между Сибсканой и Райзеном.

Бой состоится 23 февраля в 19:00 (мск).

Место проведения Live-Арена в Москве.

В продаже появились билеты на поединок. Цены варьируются от 3 до 70 тысяч рублей.

Fight Nights представили афишу боя в стиле сериала «Слово Пацана».

 

В главном бою вечера сойдутся Александр Сарнавский и действующий чемпион в легком весе – Магомед Сулумов.

Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал», Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Ранее они вместе выступали за «Амкал».

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