«Обоих выключу, как настольную лампу. Мне не нужны деньги. Избить слабого – это позор». Рэпер Чипинкос о бое Райзена и Сибсканы

Амин Чипинкос уверен, что победил бы Райзена и Сибскану в бою.

– Сейчас Райзен же готовится к бою с Сибсканой...

– Это клоунада. Мне стыдно, что люди это устраивают. Ты видел Райзена? Видел его удары? Я и Сибскану, и Райзена выключу, как настольную лампу.

– Если бы у тебя была возможность, выскочил бы с Райзеном на бой?

– О чем ты говоришь? Посмотри на мою физуху и на его. Мне предлагали выходить с разными фриками на бой. Предлагали хорошие деньги. Зачем мне бить слабого человека? Чтобы мне подняли руку?

Бабки мне не нужны. Избить слабого – для меня это позорно. Если я выхожу на бой, мне нужен сильный соперник. Пусть я и проиграю, но выйду с сильным, – заявил Чипинкос.

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 24 февраля 2024 года на «Live Арена» в Одинцово. Поединок проведет промоушен Fight Nights.

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал».