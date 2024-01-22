Герман о хейтерах «Амкала»: «Есть парочка говорящих голов. Это дает им возможность похайпить, собирает цифры»

Герман ответил хейтерам и недоброжелателям «Амкала».

– Почему многие пытаются задеть «Амкал»?

– Внутри коммьюнити есть парочка-троечка говорящих голов, которым нравится это. Вообще плевать. Они это делают, потому что это собирает цифры, дает возможность похайпить.

Заходишь на канал к любимому Димке Егорову и понимаешь, что если убрать у него все, что связано с «Амкалом» и 2Drots, там будет очень больно жить. Вот так, – сказал руководитель « ».