Герман о хейтерах «Амкала»: «Есть парочка говорящих голов. Это дает им возможность похайпить, собирает цифры»

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Герман ответил хейтерам и недоброжелателям «Амкала».

– Почему многие пытаются задеть «Амкал»?

– Внутри коммьюнити есть парочка-троечка говорящих голов, которым нравится это. Вообще плевать. Они это делают, потому что это собирает цифры, дает возможность похайпить.

Заходишь на канал к любимому Димке Егорову и понимаешь, что если убрать у него все, что связано с «Амкалом» и 2Drots, там будет очень больно жить. Вот так, – сказал руководитель «Амкала».

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