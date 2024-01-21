«Амкал» сыграет на Кубке ФНЛ

«Амкал» все же сыграет на Кубке ФНЛ.

Об этом сообщил главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов.

Ранее инсайдер Сергей Ильев сообщал, что в турнире примут участие «Спартак-2», «Родина», «Енисей», казахстанский «Кызыл-Жар» и два медиафутбольных клуба – «Амкал» и «БроукБойз».

Сначала руководитель «Амкала» Герман Эль Класико опроверг информацию, но, по словам Гатагова, после этого руководитель клуба все же договорился с представителем ФНЛ Дмитрием Кортавой, что «Амкал» приедет на турнир.