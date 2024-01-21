«Амкал» сыграет на Кубке ФНЛ

Теги Сослан Гатагов Дмитрий Кортава Кубок ФНЛ Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

«Амкал» все же сыграет на Кубке ФНЛ.

Об этом сообщил главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов.

Ранее инсайдер Сергей Ильев сообщал, что в турнире примут участие «Спартак-2», «Родина», «Енисей», казахстанский «Кызыл-Жар» и два медиафутбольных клуба – «Амкал» и «БроукБойз».

Сначала руководитель «Амкала» Герман Эль Класико опроверг информацию, но, по словам Гатагова, после этого руководитель клуба все же договорился с представителем ФНЛ Дмитрием Кортавой, что «Амкал» приедет на турнир.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий