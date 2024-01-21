Сибскана: «На следующей неделе прибуду в Костанай»

Теги Амкал Андрей Сибскана 1XBET Media Football League Медиафутбол

Андрей Сибскана заявил, что приедет на 1XBET MFL.

«Тьфу, какой стремный турнир в Казахстане для зрителей по картинке и по уровню сопротивления команд. Но осталось еще тур потерпеть и случится пара годных матчей.

А вот для команд такие ивенты зачастую, наоборот, очень полезны. Для «Амкала» это отличная возможность сыграться и сплотиться. Я уже вижу положительные изменения и очень хочу в них поучаствовать, поэтому на следующей неделе прибуду в Костанай».

После двух туров «Амкал» гарантировал себе первое место в группе и участие в полуфинале турнира.

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