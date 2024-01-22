Дидар: «Гонорар 2D и «Амкала» – баснословные деньги для Казахстана. Дом можно купить!»

Теги Дидар Сыдыкбек Амкал деньги 2Drots 1XBET Media Football League Медиафутбол

Дидар назвал «баснословным» гонорар 2Drots и «Амкала» за участие на 1XBET MFL.

– 80 процентов бюджета турнира дает букмекер. Еще 20% вливаются от моих партнеров по академии, то есть это мои личные финансы. Гонорары 2Drots и «Амкала» – баснословные деньги для Казахстана. Здесь дом можно купить!

– Это порядка трех миллионов рублей на одну команду?

– Больше. Посчитайте все: перелет, проживание и так далее. Когда люди говорят, что я тут заработал… У меня и так все нормально, деньги и возможности есть. Я наоборот делюсь этим. В Казахстане я не бедный человек, об этом все знают, – сказал организатор турнира в Казахстане.

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