«Карат не приедет. Пусть спокойно готовится в Москве к приезду команды». Гатагов о форварде

Теги травмы Сослан Гатагов Амкал Карат 1XBET Media Football League Медиафутбол

Карат не приедет на 1XBET MFL в Костанай.

«Карат не приедет. Мы не планируем его в какой-то стресс вгонять. Пусть спокойно готовится в Москве к приезду команды.

Смысла нет, потому что у него повреждение, которому нужно время. Понятно, форсировать события можно, но ради чего? Владу надо успокоиться и готовиться. Посмотрим, по приезде в Москву, в каком состоянии будет его нога. Посмотрим, насколько он будет готов поехать на Кубок ФНЛ с нами.

Мы со своей стороны ему сказали: «Не расстраивайся, никто не защищен». Мы видим желание Карата, что он хочет вернуться, взять на себя место форварда, быть результативным и приносить победы командам. Мы все это ценим, но нам нужна стабильность», – рассказал главный тренер «Амкала».

 

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